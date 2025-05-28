Минсельхоз Подмосковья напомнил об обязательной маркировке и учете пчелосемей

Согласно новым правилам, все пчеловоды, включая владельцев личных подсобных хозяйств, обязаны внести информацию о насекомых в систему учета «Хорриот» до 1 сентября 2025 года. Пчелы подлежат групповому учету, а на каждый улей нужно прикрепить специальную табличку, которую должно быть видно с трех метров.

В Минсельхозе Подмосковья сообщили, что с начала года ветеринарные специалисты Подмосковья уже зарегистрировали в системе данные более чем о тысяче пчелосемей, большая часть которых содержится в частных хозяйствах. В ведомстве напомнили, что за ульями нужно регулярно следить, обновлять маркировку и поддерживать актуальность данных в системе. Это помогает контролировать перемещения пчелосемей, предотвращать болезни и развивать пчеловодство более эффективно.