Минсельхоз Подмосковья напомнил о введении ГОСТ на чипсы с 1 апреля

С 1 апреля в России впервые начнет действовать государственный стандарт на картофельные чипсы. Он установит требования к внешнему виду, консистенции. вкусу, запаху и цвету продукции, напомнили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Введение стандарта позволит закрепить единые требования к снекам и повысить контроль их качества. Так, ГОСТ будет допускать некоторые особенности, включая вздутия на пластинках чипсов, наличие изделий коричневого цвета, а также крошки — не более 25% от массы упаковки. При этом содержание жира не должно будет превышать 45% для продукции из натурального картофеля и 35% — для снеков из переработанного сырья.

Новый стандарт будет действовать в России, Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. Производителей призвали заранее подготовиться к изменениям.

В 2025 году Подмосковье обеспечило более 27,3% объема производства переработанного и консервированного картофеля в ЦФО и 22,7% от общероссийского количества. Всего в регионе выпустили почти 128 тысяч тонн продукции. Крупнейшими производителями стали «РУССКАРТ» в Мытищах, «Фрито Лей Мануфактуринг» в Кашире, «Мишн Фудс Ступино» и «Озеры» в Коломне.