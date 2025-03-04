Минсельхоз Подмосковья напомнил о субсидиях для аграриев

В Мособлдуме сенатор Александр Двойных отчитался перед жителями региона о проделанной работе. В мероприятии приняли участие заместители министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Так, Людмила Лисятникова рассказала о поддержке фермеров.

«В этом году общий бюджет всех программ государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Московской области составляет около 6 миллиардов рублей. В конце февраля был открыт прием заявок на ряд направлений в сфере растениеводства, включая поддержку производства оригинальных и элитных семян, картофеля, овощей открытого грунта и зерновых культур», — отметила она.

С 24 февраля начался прием заявок на господдержку по нескольким программам: 105,9 миллиона рублей — на производство картофеля, 94,1 миллиона рублей — на выращивание овощей в открытом грунте, 14,8 миллиона рублей — на агротехнологические работы на картофельных полях, 12,9 миллиона рублей — на агротехнологические работы с овощами и 49,2 миллиона рублей — на частичное возмещение затрат на производство и продажу зерновых культур. Подробнее о бюджете, правилах подачи заявок и сроках рассмотрения можно узнать по ссылке.

В Минсельхозе подчеркнули, что Подмосковье — лидер в селекции и семеноводстве. В регионе работают крупные компании, занимающиеся продовольственной безопасностью и импортозамещением, в их числе «Валмикс», «Дока Генные технологии», «Агрофирма Партнер», «Поиск» и «Лукаморе».

На встрече также обсудили развитие молочного производства, которое сейчас — в приоритете. За шесть лет продуктивность молочных хозяйств выросла на 20%. С 2023 по 2024 год генотипировали 29% маточного поголовья коров, к 2026 году планируют довести показатель до 65%. Также речь шла о льготных инвестиционных кредитах для строительства, модернизации и оснащения свиноводческих комплексов.