Минсельхоз Подмосковья напомнил о старте маркировки масел и кормов для животных

С 1 ноября в Подмосковье стартует новый этап работы системы «Честный знак», которая отвечает за проверку подлинности и качества продукции в рознице. Маркировать теперь будут еще две категории товаров — пищевые растительные масла и корма для домашних животных. Это позволит отслеживать их путь от производства до реализации.

С указанной даты будет необходимо передавать данные о продаже товаров через кассы и отражать операции при обороте в общепите и на производстве.

При этом вводится электронный документооборот.

Например, при передаче права собственности на масло будет формироваться документ с глобальным торговым номером (GTIN), объемом в литрах и сортом.

Маркировка кормов для домашних животных предусматривает сверку объемов в системе «Честный знак» с данными ветеринарных документов в системе «Меркурий». Разница между объемами не должна превышать 5%.

Главная задача «Честного знака» — не допустить продажу просроченных и поддельных товаров. Если продукт запрещен к реализации или не числится в базе, касса автоматически блокирует его продажу и сообщает причину. Дополнительную информацию можно получить через мобильное приложение «Честный знак» или в техподдержке системы.