Минсельхоз Подмосковья напомнил о симптомах и опасности птичьего гриппа

Свыше 109,8 тысячи особей вакцинировали от птичьего гриппа в Подмосковье с начала 2024 года. О том, как определить заболевание, и чем оно опасно, напомнили в региональном Минсельхозпроде.

Птичий грипп характеризуется поражением кровеносной и центральной нервной систем, а также органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Вирус передается от особи к особи при тесном контакте. Заболеваемость варьируется от 80% до 100%, а при тяжелом течении смерть наступает спустя 24 часа.

В Подмосковье постоянно контролируют эпизоотическую ситуацию. На птицеводческих предприятиях и в личных подсобных хозяйствах регулярно проводят исследования. С начала года вакцинацию провели на 4,7 тысячи фермах.

Специалисты напомнили, что заподозрить заболевание можно по следующим симптомам: снижение продуктивности, угнетенное состояние, отказ от воды и корма, а также нарушение координации, диарея и другие.