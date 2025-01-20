Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за продажу алкоголя вблизи школ

Минсельхоз Подмосковья напомнил о запрете продавать алкоголь вблизи школ и детских садов. В четвертом квартале 2024 года инспекторы выявили 15 нарушений законодательства в Одинцове, теперь предпринимателям грозят штрафы.

По итогам проверок инспекторы составили протоколы по статьям КоАП России, а несанкционированную продукцию вывели из оборота.

Как уточнили в ведомстве, в магазине в доме № 3 на Кутузовской улице провели контрольную закупку пива. На данный момент ведется административное расследование по части 3 статьи 14.16 КОАП России со штрафом до 300 тысяч рублей.

Подобные контрольные мероприятия проводят по всей Московской области. Их главная цель — контроль за соблюдением участниками рынка законодательства России в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В случае, если предприниматели ведут деятельность в запретных зонах — менее 100 метров от образовательных учреждений, им предстоит выплатить штрафы до 300 тысяч рублей.