Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за незаконную продажу алкоголя

С начала зимы в Подмосковье прошли плановые проверки магазинов на соблюдение правил продажи алкоголя. Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области вместе с органами местного самоуправления проверили 22 торговые точки в Люберцах, Котельниках и Пушкино.

Во время инспекций выявили восемь нарушений. В четырех магазинах приостановили деятельность, в двух не было подключения к системе ЕГАИС, одно нарушение зафиксировали возле школы, два — в нестационарных точках, а пять — в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Подмосковье действуют новые ограничения: запрет на выдачу и продление лицензий торговым объектам с входами со стороны дворов МКД, за исключением магазинов со входом с улицы и на расстоянии не более 30 метров от проезжей части.

Кроме того, предпринимателям выдали 89 предостережений за несвоевременную сдачу деклараций об обороте алкоголя. Нарушение сроков или предоставление недостоверных данных грозит штрафом до 100 тысяч рублей для организаций по статье 15.13 КоАП РФ.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за розничной продажей алкоголя в регионе продолжается в плановом режиме. Особое внимание уделяют соблюдению зональных ограничений и правил торговли.