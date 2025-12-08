Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за несанкционированную торговлю

В Подмосковье продолжают активно бороться с несанкционированной торговлей. Сотрудники Минсельхоза региона вместе с представителями местных властей и правоохранительных органов регулярно проводят проверки. Только в ноябре 2025 года организовали 116 рейдов, во время которых выявили нарушения правил розничной торговли.

По итогам месяца оформили 172 административных протокола по статье 4.7 КоАП Московской области. С начала года зафиксировано уже 1,4 тысячи таких случаев, причем в 790 из них товары изъяли, а общая сумма штрафов превысила 1,8 миллиона рублей.

В ведомстве отметили, что контроль торговой деятельности ведется постоянно. После расширения полномочий муниципалитетов в конце 2024 года эффективность таких мероприятий выросла. Административные меры помогают поддерживать порядок на рынках и защищать честных предпринимателей и покупателей.