Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушения миграционного учета

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают об ответственности за нарушения миграционного учета и торговли. Например, в Черноголовке предпринимателям грозят штрафы в размере двух миллионов рублей.

Сотрудники УМВД и представители администрации посетили 12 предприятий округа и выявили две локации, где деятельность нарушала требования законодательства. В отношении иностранных граждан составили шесть административных постановлений по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны.

В ведомстве напоминают, что несанкционированный товар изымают по всему региону для пресечения повторных случаев незаконной торговли.