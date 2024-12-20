Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушения миграционного учета

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают об ответственности за нарушения миграционного учета и торговли. Например, в Черноголовке предпринимателям грозят штрафы в размере двух миллионов рублей.
Сотрудники УМВД и представители администрации посетили 12 предприятий округа и выявили две локации, где деятельность нарушала требования законодательства. В отношении иностранных граждан составили шесть административных постановлений по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны.
В ведомстве напоминают, что несанкционированный товар изымают по всему региону для пресечения повторных случаев незаконной торговли.
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