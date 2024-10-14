Минсельхоз Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение миграционного законодательства

За неделю сотрудники Минсельхозпрода Московской области вместе с ГУРБ и УМВД проверили торговые объекты в Лобне и Павловском Посаде. В ходе рейдов контролировали соблюдение миграционного законодательства и правил торговли. Так, инспекторы обследовали 70 объектов и выявили 38 нарушений.

За семь дней инспекторы составили 36 протоколов за нарушения, допущенные иностранными гражданами. В том числе, 15 протоколов за работу без патента со штрафом до семи тысяч рублей, четыре — за ведение бизнеса без регистрации, восемь — за нарушение ограничений на ведение отдельных видов деятельности и девять — за нарушение режима пребывания в России.

Отмечается, что девяти собственникам торговых объектов грозят штрафы до девяти миллионов рублей за незаконное привлечение иностранцев к работе. В Минсельхозпроде напомнили, что незаконные объекты будут демонтированы, а несанкционированная продукция изъята для предотвращения их повторного появления.

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