Минсельхоз Подмосковья напомнил о сервисе по поиску доноров крови для питомцев

Владельцы домашних животных в Подмосковье могут восопльзоваться онлайн-платформой для поиска доноров крови. Сервис позволяет быстро найти помощь в ситуациях, когда питомцу нужно срочное переливание.

Платформа «Одной Крови» объединяет владельцев домашних питомцев, которым нужна помощь, и животных-доноров. Это повышает шансы на спасение любимца, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

С конца апреля также в пилотном режиме работает мобильное приложение сервиса, доступное в чат-боте в «Макс». Для поиска донора нужно указать регион, группу крови и данные животного. Система найдет подходящие варианты, после чего пользователи могут связаться друг с другом и организовать переливание в ветклинике.

«Проект развивает культуру взаимопомощи среди владельцев домашних животных. Каждая донация может стать решающей для спасения жизни животного. Сервис является дополнительным инструментом экстренной помощи питомцам и способом участия в гуманной инициативе», — отметили в ведомстве.

Также желающие могут зарегистрировать питомца в качестве донора. Для этого нужно заполнить анкету на платформе. Животному должно быть от одного до восьми лет, необходима ежегодная вакцинация и регулярная обработка от паразитов, а также отсутствие инфекционных и хронических болезней. Животным-донорам предоставляют бонусы в виде кормов и товаров для питомцев.