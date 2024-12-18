Минсельхоз Подмосковья напомнил о пользе меда в сезон холодов

Мед становится важным помощником в поддержании иммунной системы в холодное время года благодаря содержанию витамина C. Он также помогает облегчить кашель и першение в горле, обволакивая слизистую.

В состав меда входят витамины группы B и микроэлементы, такие как фосфор, калий, кальций, магний, натрий, железо и цинк, которые необходимы для нормального функционирования организма.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнило, что натуральный мед отличается однородной текстурой без расслоений, а его вязкая и тягучая консистенция позволяет ему непрерывно стекать с ложки, образуя небольшую горку.

При этом мед не должен содержать осадка или иметь мутный оттенок. Натуральный продукт обладает легким приятным ароматом и не должен иметь посторонних запахов, таких как карамель.

Качество меда на рынках и ярмарках проверяют специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья. Они оценивают органолептические характеристики, такие как цвет, вкус, аромат и консистенцию, а также наличие примесей и признаки брожения.

Эксперты также определяют диастазную активность, которая служит основным показателем натуральности и зрелости меда, а также наличие цветочной пыльцы, что помогает установить его происхождение. В прошлом месяце ветеринарно-санитарные эксперты провели около 280 лабораторных исследований, по результатам которых вся продукция получила разрешение на реализацию.