Минсельхоз Подмосковья напомнил о подготовке залежных земель к использованию

С приходом весны аграрии активнее вводят в оборот заброшенные земли. В Минсельхозе Подмосковья напомнили основные правила, которые помогут восстановить почву и улучшить ее плодородие.

Работы подразумевают очистку участков от деревьев, кустарников, травы, камней, пней и других препятствий, а также обработку солонцов, рыхление, внесение песка, глины, удобрений и другие агротехнические мероприятия.

«Действующим законодательством предусмотрен специальный порядок по расчистке сельскохозяйственных земель от древесно-кустарниковой растительности, в рамках которого в первую очередь необходимо подготовить проект культуртехнической мелиорации, требования к которому утверждены Приказом Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255», ­– подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, к работе можно приступать только после получения согласия. Минсельхозпрод Московской области поддерживает такие проекты, выделяя субсидии. В 2025 году на эти цели предусмотрено 240,1 миллиона рублей. Подробнее о субсидиях можно узнать на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».