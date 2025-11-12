Минсельхоз Подмосковья напомнил о необходимости вакцинации животных

В Московской области продолжается масштабная работа по вакцинации домашних и сельскохозяйственных животных. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в 2025 году вакцинацию прошли десятки тысяч животных.

Некоторые владельцы животных думают, что болезни вроде чумы плотоядных или панлейкопении остались в прошлом, а питомцы, которые не выходят на улицу, в безопасности. Это заблуждение: вирусы и бактерии могут попасть в дом на обуви, одежде или через контакт с другими животными. Вакцинация обеспечивает дополнительную защиту, помогает формировать коллективный иммунитет и предотвращает вспышки опасных болезней, включая сибирскую язву и бешенство.

За год в Подмосковье привили 34,5 тысячи кошек против респираторных заболеваний и около десяти тысяч — от хламидиоза. Около 54 тысяч собак привили против лептоспироза, столько же — от чумы плотоядных и парвовирусного энтерита, 22 тысячи — от инфекционного гепатита и аденовирусной инфекции, а почти 9,6 тысячи — от коронавирусной инфекции.

Ветеринары призывают владельцев животных ответственно подходить к здоровью своих питомцев и соблюдать график вакцинации, разработанный специалистом. Всю необходимую информацию можно найти на интерактивной карте портала «Мой АПК».