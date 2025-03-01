Минсельхоз Подмосковья напомнил о наказании за неправильный выгул животных

В Химках домашняя собака напала на другого питомца, что привело к его гибели. Это произошло из-за нарушения правил выгула животных. Теперь владельцу агрессивной собаки грозит административная ответственность.

Согласно постановлению правительства России от 29 июля 2019 года № 974, существует перечень потенциально опасных пород. В Московской области действует закон, согласно которому всех собак выше 25 сантиметров в холке можно выгуливать только на поводке и в наморднике.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что за год в Московской области возбудили 192 административных дела по случаям укусов и повреждения имущества. К ответственности привлекли около 100 владельцев, а сумма штрафов составила 844 тысячи рублей.

Для профилактики нарушений проводятся регулярные рейды в общественных местах, включая парки. Представители ведомства организовали 568 выездов, провели более 2,7 тысячи консультаций, распространили 3,4 тысячи информационных материалов. В парках установили 299 стендов с правилами выгула собак.

Помимо этого, за год на обращения жителей по поводу бездомных собак отреагировали более шести тысяч раз. Специалисты отловили 8,8 тысячи животных, 426 из которых признали агрессивными — их поместили в приюты для предотвращения нападений на людей.