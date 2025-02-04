Минсельхоз Подмосковья напомнил о компенсации затрат при экспорте продукции

Экспортеры могут компенсировать от 25% до 100% затрат на транспортировку продуктов. Соответствующее решение утвердил Минсельхоз России. Экспортный центр будет принимать заявки компаний на возмещение затрат за третий и четвертый кварталы 2024 и первый и второй кварталы 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве пояснили, что компании смогут возместить 100% понесенных затрат на поставки приоритетной продукции, включая молочную, 50% — на транспортировку товаров в наименее развитые страны и 25% — на остальные поставки. Российский экспортный центр будет учитывать перевозки, осуществленные автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, либо несколькими из указанных видов.

Помимо этого, для экспортеров установили распределение объемов господдержки по группам продукции: основная продукция — 67%, масло подсолнечное — 24%, зернобобовая продукция — 6%, приоритетная продукция — 3%. Ознакомиться с правилами получения поддержки можно на сайте.