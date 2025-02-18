Минсельхоз Подмосковья напомнил о компенсации расходов на экспорт товаров в Китай

С 1 по 3 марта в Подмосковье запустят первый экспресс-контейнерный поезд из Селятина в китайский город Сиань. Доставка займет десять дней. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что компании, занимающиеся экспортом в Китай, могут компенсировать затраты от 50% до 80%.

Чтобы помочь местным экспортерам, Фонд ВЭД Московской области частично возьмет на себя расходы по перевозке. Компании, работающие в агропромышленном комплексе и поставляющие продукцию в Китай, могут подать заявку до 21 февраля. Поддержка включает организацию транспортировки, подготовку товаров к отправке, складирование, сортировку, маркировку и другие услуги. Малый и средний бизнес может компенсировать до 80% затрат, крупный — до 50%.

В ведомстве пояснили, что сумма поддержки не превышает 20% стоимости экспортируемых товаров. Кроме того, в Сиане компании смогут хранить продукцию в специальной зоне с упрощенными таможенными и налоговыми условиями до трех месяцев без пошлин.