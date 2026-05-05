Минсельхоз Подмосковья напомнил аграриям о начале отбора на льготное кредитование

Минсельхоз Подмосковья напомнил аграриям о начале отбора на льготное экспортное кредитование. Он продлится до 10 июля.

Принять участие в отборе на заключение соглашений о повышении конкурентоспособности могут организации и предприниматели, ориентированные на экспорт, которые занимаются производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

«Цель таких соглашений — предоставление льготного экспортного кредитования, которое служит важным инструментом поддержки аграрного сектора. Позволяет снизить кредитную нагрузку на экспортеров продукции АПК в краткосрочном и долгосрочном периоде», — сказали в ведомстве.

Отбор продлится с 15 мая по 10 июля. Программа предусматривает два вида экспортных кредитов: краткосрочный на два года и долгосрочный на срок от двух до 15 лет. Первый подойдет для пополнения оборотных средств, а второй — для строительства или модернизации производства.

Льготную ставку по займам будут рассчитывать на основе ключевой ставки Банка России.

При подаче заявки важно соблюдать ряд требований. Подготовиться к процедуре можно заранее.

«Это позволит максимально эффективно использовать возможности льготного кредитования и откроет дополнительные перспективы для укрепления позиций на внешних рынках, а также для успешной реализации перспективных инвестиционных проектов», — добавили в министерстве.