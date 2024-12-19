Минсельхоз Подмосковья дал советы по вакцинации домашних животных

Вакцинация домашних животных — ключевой элемент сохранения их здоровья и важный способ предотвращения распространения инфекционных заболеваний, которые могут угрожать и людям. Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области информируют, что начинать профилактические вакцинации у четвероногих любимцев лучше всего с восьминедельного возраста.

Прививки до этого срока нецелесообразны, так как у щенков и котят еще сохраняется материнский иммунитет. Прежде чем проводить вакцинацию, необходимо пройти обязательный осмотр у ветеринара, удостовериться в наличии ветеринарного паспорта, а также обработать животное от блох и глистов.

Обязательной для всех домашних питомцев является вакцинация от бешенства. Кошек рекомендовано прививать против вирусного ринотрахеита, панлейкопении и хламидиоза, в то время как собак следует вакцинировать от парвовирусной инфекции, инфекционного гепатита, лептоспироза и чумки. Грызунам также необходимо делать прививки против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни.

Специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья подчеркивают, что вакцинация является важной заботой не только о здоровье домашних животных, но и о безопасности всего общества. Они призывают владельцев своевременно прививать своих питомцев и тщательно следить за их состоянием.