Минсельхоз Подмосковья: аграрии Раменского округа подвели итоги работы

В Раменском сельское хозяйство остается одной из главных опор экономики, органично сочетая вековые традиции и современные технологические решения. На территории округа работают 17 крупных предприятий и 28 фермерских хозяйств. Основной упор сделан на животноводство и птицеводство — они дают 88% всей местной сельхозпродукции.

По итогам прошлого года производство молока выросло на 13,6% и достигло 39 тысяч тонн, а выпуск мяса всех видов составил 41 тысячу тонн, из которых 37 тысяч пришлось на мясо птицы. По этим показателям округ занимает седьмое место в Подмосковье по молоку и третье — по мясу, внося существенный вклад в продовольственную безопасность региона.

Среди ярких примеров — крестьянско-фермерское хозяйство «Фотина» в деревне Минино. Сегодня это племенной репродуктор по разведению лошадей русской верховой породы. В хозяйстве содержится 44 головы, включая 15 конематок и двух жеребцов класса «Элита». Лошади «Фотины» не раз становились победителями российских и международных соревнований.

Тепличный комплекс «Подосинки» — один из крупнейших в стране производителей роз. Ежегодно там выращивают около 30 миллионов цветов, используя полностью автоматизированные системы управления микроклиматом, освещением и питанием.

Еще один важный проект — строительство производственно-складского комплекса компании «КПП РУСКОН» по выпуску кормов для непродуктивных животных. Инвестиции в него составили 780 миллионов рублей, мощность — 24 тысячи тонн продукции в год.

В региональном Минсельхозе отмечают, что достижения округа стали результатом слаженной работы аграриев, региональной поддержки и разумного сочетания инноваций с опытом поколений.