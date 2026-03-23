Студентов колледжей Подмосковья приглаисли на акцию в поддержку единства народов

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Институтом развития профессионального образования запускает акцию «СПО — сила единства!». Мероприятие приурочено к Году единства народов России, объявленному президентом РФ, и продлится до декабря. Цель акции — подчеркнуть важную роль системы среднего профессионального образования в укреплении общероссийской гражданской идентичности и единстве народов страны.

Принять участие в акции могут студенты колледжей и техникумов, педагоги, мастера производственного обучения, управленческие команды, выпускники и работодатели. Участникам предлагается опубликовать на своих страницах в социальных сетях посты с фотографиями или короткие видео на одну из трех тем:

1. «Культура и промыслы в профессиях» — материалы о традициях, народных промыслах и культурных особенностях региона, которые отражаются в профессиях среднего профессионального образования и передаются от мастера к студенту. 2. «Профессиональные компетенции региона» — рассказы о наиболее значимых для конкретного субъекта РФ направлениях подготовки в колледжах и техникумах и их вкладе в общее развитие страны. 3. «#СилаЕдинстваСПО» — истории о том, как совместная учеба, проектная и волонтерская деятельность в колледжах объединяют представителей разных национальностей и культур для достижения общих целей.

Посты необходимо сопроводить хештегами #СилаЕдинстваСПО, #Минпросвещения, #ИРПО.

«Молодые люди разных национальностей и культур работают плечом к плечу — проходят практику на производстве, осваивают высокотехнологичные специальности, участвуют в чемпионатах по профессиональному мастерству. При этом традиции каждого народа не растворяются — они складываются в общий успех», — отметил ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.