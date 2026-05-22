Подмосковные студенты смогут получить именные стипендии

Студенты, имеющие значительные достижения в области педагогического образования, могут принять участие в конкурсном отборе для назначения стипендий имени А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского и Н. М. Карамзина на 2026/27 учебный год. Организатором конкурса выступает Минпросвещения России, а оператором — Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

К рассмотрению на конкурс принимаются достижения претендентов за период с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года. Участвовать в конкурсе не смогут студенты, которые завершают обучение в этом году.

Конкурсный отбор продлится до 15:00 (по московскому времени) 1 июля 2026 года. Список победителей будет утвержден приказом Минпросвещения России. Подробная информация будет размещена на официальном портале ведомства.

С подробным перечнем документов и условиями отбора можно ознакомиться на сайте Минпросвещения России.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что программа именных стипендий направлена на поддержку талантливой молодежи, мотивацию будущих педагогов и повышение престижа профессии учителя.

Конкурсная комиссия отбирает по десять студентов для выплаты каждой из пяти стипендий в размере 15 тысяч рублей. Стипендия выплачивается ежемесячно в течение года.

