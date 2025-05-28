Минобразования Помосковья рассказало о работе ситуационных центров на ЕГЭ

Во время основного периода ЕГЭ в Подмосковье за порядком на экзаменах следят ситуационные центры. Об этом рассказали в Министерстве образования региона. Эти центры помогают сделать экзамены честными и прозрачными.

«Работа ситуационных центров — важный элемент системы обеспечения прозрачности ЕГЭ в регионе. Мы привлекли подготовленных наблюдателей, обеспечили техническую оснащённость и выстроили систему оперативного реагирования на любые сигналы о нарушениях», — прокомментировала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Главный центр работает на базе РЦОИ. Еще 30 филиалов открыты в разных округах Подмосковья, а два — в педагогических вузах ГГТУ и ГСГУ.

В каждом центре есть удобные рабочие места с хорошим интернетом. Онлайн-наблюдатели дежурят по графику, который составили с учетом расписания экзаменов и числа экзаменационных пунктов. Их задача — предотвращать нарушения, следить за порядком и фиксировать все подозрительные случаи.

Всего в Подмосковье за порядком следят более 700 онлайн-наблюдателей. Они работают в 256 пунктах проведения экзаменов. Перед этим каждый прошел обучение и сдал итоговый тест, набрав не менее 80 баллов.

Если во время ЕГЭ выявляют что-то подозрительное, данные передают в Минобразования и Рособрнадзор.