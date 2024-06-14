Минобразования Подмосковья: завершился основной период сдачи ОГЭ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Московской области

Основной период сдачи ОГЭ завершился в Подмосковье 14 июня. Школьники написали экзамены по биологии, информатике, литературе и физике. В них приняли участие более 17 тысяч выпускников.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, свыше 7,1 тысячи школьников написали ОГЭ по информатике, более пяти тысяч — по биологии и около четырех тысяч — по физике и литературе.

Всего в Подмосковье организовали 272 пункта сдачи экзамена, за процессом следил 561 наблюдатель. Результаты появятся не позднее 27 июня в личном кабинете участника на сайте Регионального центра обработки информации.

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