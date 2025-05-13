Минобразования Подмосковья составило топ популярных предметов на ЕГЭ в 2025 году

Школьники Подмосковья продолжают активно выбирать предметы, связанные с наукой и техникой на ЕГЭ. В 2025 году профильную математику собираются сдавать 52% выпускников, а информатику — 26%. Это на 3% больше, чем в прошлом году, сообщтлт в Минобразования Московской области.

«Мы видим, что доля школьников, выбравших такие предметы, как профильная математика, информатика, физика, химия и биология, достигла 32,3%. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 29%», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Все больше ребят осознанно выбирают эти предметы, что говорит об их интересе к техническим и цифровым профессиям. Пильдес отметила, что школьники осознают, какие знания пригодятся им в будущем, и все чаще отдают предпочтение техническому образованию.

Также популярными остаются физика, биология и химия. Интерес к ним также вырос по сравнению с прошлым годом.