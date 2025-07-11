Минобразования Подмосковья сообщило об изменениях в обучении школьников

С 1 сентября 2025 года начнут действовать изменения, указанные в приказе Минпросвещения № 704. Они направлены на создание единого образовательного пространства.

В минобразования Подмосковья сообщили, что, согласно новому порядку, по таким предметам, как русский язык, литература, история, обществознание, география, окружающий мир, труд, основы безопасности и защиты Родины, вводится единое поурочное планирование. Это решение позволит сократить объем документов, с которым работают учителя, и снизить нагрузку на учеников, сделав обучение более эффективным.

Также в приказе определили новые правила для проведения контрольных работ: теперь их продолжительность не должна превышать двух уроков по 45 минут. Это должно помочь снизить напряжение, связанное с проверкой знаний, и сделать сам процесс более организованным.

Учебные программы будут синхронизированы с ОГЭ и ЕГЭ. По каждому предмету появится четкий список тем, которые проверяют на экзаменах, что поможет выстроить обучение в соответствии с требованиями итоговой аттестации. Обновления также затронули рабочие программы по истории и обществознанию.