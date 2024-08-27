Минобразования Подмосковья расскажет о готовности школ в прямом эфире 28 августа

Новый учебный год начнется совсем скоро. Сейчас школы продолжают активную подготовку к тому, чтобы распахнуть свои двери перед учениками 1 сентября. Именно поэтому было принято решение о проведении прямого эфира, в ходе которого родители смогут задать волнующие вопросы.

В пресс-службе министерства образования Московской области сообщили, что на предстоящей прямой линии начальник управления взаимодействия с муниципальными органами и координации исполнения региональных проектов Татьяна Лукьяненко поделится информацией о готовности школ к учебному году и ответит на вопросы участников. Эфир состоится 28 августа в 11:00.

Для участия необходимо перейти по ссылке и выбрать тему «Готовность школ Московской области к новому учебному году». Эта функция доступна исключительно для жителей Подмосковья. Прямой эфир можно будет просмотреть по ссылке.

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