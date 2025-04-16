Минобразования Подмосковья рассказало о подготовке школ к проведению ОГЭ

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации продолжается в Подмосковье. В этом году в регионе внедрили новую технологию проведения экзамена для девятиклассников — материалы будут печататься и сканироваться непосредственно в штабе пункта проведения ГИА.

Печать экзаменационных материалов в пункте позволит отказаться от транспортной доставки и сократить организационные затраты, отметили в Минобразования Подмосковья.

В рамках подготовки к ГИА в регионе также закупают оборудование, проводят тренировки, обучают сотрудников ППЭ.

Так, на базе школы № 32 в Мытищах с техническими специалистами разобрали возможные нештатные ситуации и алгоритмы действия на реальных кейсах. С 15 по 28 апреля также пройдут зональные семинары, где рассмотрят проблемные вопросы и индивидуальные случаи.

Кроме того, 16 апреля все 518 пунктов проведения ОГЭ присоединились к всероссийской тренировке. В ней участвовали выпускники, которые написали пробный экзамен по математике.

«В ходе тренировки отработали нештатные ситуации, включая использование резервной станции печати и запрос дополнительных материалов. Привлечение школьников позволило провести полный цикл подготовки: от печати экзаменационных материалов до обработки бланков и проверки выполненных заданий», — рассказали в министерстве.

До конца учебного года все сотрудники пунктов проведения экзамена пройдут обучение и поучаствуют еще в двух тренировках.