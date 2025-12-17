Минобразования Подмосковья провело День карьеры для студентов МПГУ

Сотрудники Центра развития карьеры Минобразования Подмосковья провели День карьеры для студентов 1-3 курсов МПГУ. Будущим педагогам рассказали о возможностях прохождения практики и дальнейшего трудоустройства, а также льготах от региона.

Молодые учителя математики, физики, информатики, химии, биологии, русского языка и литературы, а также начальных классов из регионов могут рассчитывать на компенсацию аренды жилья. Ее размер составляет от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от округа.

Также специалистам полагается единоразовое пособие. Выпускники с красным дипломом имеют возможность принять участие в отборе в лучшие школы Московской области. Победителям этого конкурса также положена денежная выплата — 500 тысяч рублей.

Для младших курсов на мероприятии провели лекции о карьерных возможностях. Некоторые ребята уже получили прямые приглашения на педагогическую практику.

Дополнительная информация о льготах, стажировках и трудоустройстве педагогов в Московской области доступна на официальном сайте «Учителя Подмосковья».