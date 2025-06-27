Минобразования Подмосковья пригласило школьников на розыгрыш призов

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на Telegram-канал министерства, поставить лайк на пост и нажать кнопку «Принять участие». Победители получат билеты на фестиваль в музее-заповеднике «Горки Ленинские», где главным гостем станет музыкальная группа Uma2rman.

«Завершение учебного года — особенное время, наполненное волнением, достижениями и радостными моментами. Мы хотим, чтобы этот финал запомнился не только экзаменами и аттестатами, но и по-настоящему теплыми эмоциями. Конкурс — наш способ сказать спасибо выпускникам, школьникам, родителям и педагогам за их труд, настойчивость и веру в будущее», — отметили в ведомстве.

Итоги конкурса подведут 1 июля случайным образом.