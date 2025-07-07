Минобразования Подмосковья назвало самые популярные предметы ЕГЭ в 2025 году

В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, на которой подвели предварительные итоги ЕГЭ-2025. В обсуждении приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора Анзор Музаев и директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Эксперты рассказали, как прошел основной этап экзаменов, какие предметы были самыми популярными и какие меры контроля применялись в этом году. Особое внимание уделили особенностям проведения ЕГЭ в приграничных и новых регионах.

«В этом году действительно наблюдается рост числа участников ЕГЭ по естественно-научным предметам. Выпускники одиннадцатых классов чаще всего выбирали профильную математику, информатику, физику, химию и биологию, демонстрируя высокий уровень подготовки. По предварительным итогам экзаменационной кампании 2025 года в регионе — 643 стобалльника, 24 участника набрали по 200 баллов, а один выпускник показал уникальный результат — 300 баллов по трем предметам», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам Кравцова, больше всего выпускников выбрали профильную математику, информатику, физику, химию и биологию. Средние баллы по этим предметам находятся в пределах от 54,5 до 62. Он также отметил, что среди школьников растет интерес к инженерным и педагогическим специальностям. В 2025 году в педагогические вузы подали более 233 тысяч заявлений — это даже больше, чем на IT-направления.

«Мы фиксируем рост интереса абитуриентов к поступлению в педагогические вузы. По состоянию на 7 июля 2025 г. общее число заявлений, поданных в подмосковные педвузы на педагогические специальности составляет более четырех тысяч заявлений, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года», — добавила Пильдес.

В областном министерстве образования подчеркнули, что высоких результатов удалось добиться благодаря серьезной и системной работе учителей и школ.