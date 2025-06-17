Минобразования Подмосковья напомнило о возможности подать апелляцию по итогам ГИА

Работа по рассмотрению апелляций выпускников продолжается в Подмосковье с начала основного периода сдачи государственной итоговой аттестации. С начала июня уже подали свыше 600 заявлений о несогласии с баллами по итогам ОГЭ и ЕГЭ.

Как рассказали в региональном Минобразования, основной пункт рассмотрения апелляций работает на базе гимназии №1 в Мытищах. В работе комиссии участвуют более 200 экспертов.

«Каждый участник государственной итоговой аттестации имеет право на объективную оценку своих знаний. Наша задача — внимательно рассмотреть каждое обращение, обеспечить прозрачность процедуры и соблюдение прав выпускников», — подчеркнула министр образования региона Ингрид Пильдес.

Для удобства выпускников и их родителей в Подмосковье открыли 16 удаленных пунктов рассмотрения апелляций в Дмитрове, Дубне, Истре, Клину, Коломне и других городах.

В ведомстве добавили, что эту работу продолжают до конца июля.

В прошлом году в Подмосковье рассмотрели 1081 обращений по результатам ЕГЭ и 666 - по ОГЭ. Не более 25% из них были удовлетворены.