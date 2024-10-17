С 14 октября по 14 ноября в России пройдут просветительские мероприятия, посвященные языкам и традициям народов. Материалы для лекций подготовило общество «Знание». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

День народного единства отмечают с 2004 года. В 2024 году праздник пройдет в 20-й раз, подчеркивая важность сплоченности народа. Лекции затронут роль русского языка, его диалектов и взаимодействие с языками малых народов, а также заимствования из русского языка в мировые. Марафон Знание.Первые пройдет с 4 по 6 ноября.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Российского общества «Знание».

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