Миноблимущество провело встречи с садоводами Подмосковья | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 16:52 Миноблимущество провело встречи с садоводами Подмосковья Пресс-служба Минимущества МО

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Сотрудники Министерства имущественных отношений Московской области провели с 28 апреля по 12 мая встречи с садоводами. Основными темами обсуждения стали вопросы регистрации недвижимости, перевода садового дома в жилой и проведения кадастровых работ.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, ведомство по сложившейся традиции с весны и до осени проводит масштабную информационную кампанию. Все желающие могут задать все интересующие вопросы.

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«Период майских праздников особенно в этом смысле полезен, когда есть отличная возможность донести информацию до каждого члена товарищества об упрощенной регистрации имущества по „дачной амнистии“ и иных важных вопросах земельно-имущественного блока, не отвлекая граждан от дачных дел», — рассказала Адигамова.

Она добавила, что уже есть отличные результаты.

«С начала года в регионе зарегистрировано 22,5 тысячи объектов недвижимости, из них 17,3 тысячи домов площадью 2,4 миллиона квадратных метров», — пояснила Адигамова.

Всего в период майских праздников важную информацию получили более десяти тысяч садоводов.

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