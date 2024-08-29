Минкультуры пригласило на выставку абстрактной живописи в Серпухове

Музейно-выставочный центр г. о. Серпухов

Фото: Музейно-выставочный центр г. о. Серпухов

Выставка художницы Марии Гаврилюк под названием «Другими глазами» продолжает радовать жителей и гостей Подмосковья. Она проходит в музейно-выставочном центре городского округа Серпухов с 22 августа по 4 сентября.

Посетителям представлена экспозиция абстрактной живописи. На картинах художница отражает свои эмоции, настроение и восприятие окружающего мира. Почти все произведения были созданы под звуки музыки, что придает работам особую атмосферу.

Музейно-выставочный центр оснащен современными технологиями, что позволяет одновременно демонстрировать до пяти различных выставок. Предоставляя широкую экспозиционную площадь, центр активно участвует в организации масштабных проектов, ярмарок и фестивалей.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Дополнительные сведения можно узнать главном информационном туристическом портале Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».