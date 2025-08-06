Минкультуры Подмосковья пригласило на кураторские экскурсии в Дом-музей Дурылина

Каждую субботу в Доме-музее Дурылина в Королеве проходят экскурсии с куратором по выставке «Абрамцевский дневник. Дурылин и Нестеров: линии пересечения». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Экскурсии проводит ведущий научный сотрудник музея и доктор философских наук Анна Резниченко. Она знакомит гостей с историей района Болшево, где находится музей, рассказывает о его связи с известной усадьбой Абрамцево и о дружбе двух выдающихся деятелей культуры — искусствоведа Сергея Дурылина и художника Михаила Нестерова.

Экскурсии начинаются в 15:00. Записаться можно по телефону: 8 (495) 519-00-80.