Минкультуры Подмосковья напомнило о бесплатных курсах иностранного языка в библиотеках

В Министерстве культуры и туризма Московской области напомнили, что более чем в 150 библиотеках региона проходят курсы по изучению иностранных языков для детей и взрослых. В библиотеках Подмосковья можно учить 12 языков.

Так, в Детской модельной библиотеке Ивантеевки дети изучают языки на основе книг. Восточные языки, такие как китайский, корейский, японский и арабский, сейчас особенно популярны. Например, в Щелковской библиотеке открыты курсы японского, а в Протвино и Сергиевом Посаде изучают китайскую культуру и язык.

В Домодедовской библиотеке дети занимаются в театрально-музыкальной студии Eleada на иностранных языках, а в Раменском действует разговорный клуб для молодежи по английскому и курсы немецкого.

Всего после дня открытых дверей на курсы записались более 2,5 тысячи человек.

Библиотеки Московской области постоянно пополняются новыми пособиями и книгами на языке оригинала. Найти нужное пособие или книгу на иностранном языке, а также узнать о курсах можно в приложении «Мое Подмосковье».

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