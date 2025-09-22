Минкультуры Подмосковья напомнило новые правила для гостиничного бизнеса

С 1 сентября в силу вступили новые правила для гостиничного бизнеса. Как рассказали в подмосковном Минкультуры, теперь каждая организация должна будет пройти процедуру по включению в реестр.

Закон о новых правилах приняли в ноябре прошлого года. За это время владельцы гостиничного бизнеса должны были пройти необходимую процедуру на «Госуслугах». Большинство предприятий региона успели это сделать — они прошли самооценку и были включены в реестр классифицированных средств размещения.

Предприниматели, которые проигнорировали новые правила, получат штрафы.

«Если ваше средство размещения отсутствует в данном реестре, его деятельность на данный момент является незаконной. Министерство настоятельно рекомендует в срочном порядке пройти процедуру самооценки и приостановить свою деятельность до получения положительного результата», — отметили в ведомстве.

Узнать больше о процедуре можно по ссылке.