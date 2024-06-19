Минкультуры Подмосковья: фестиваль «Фабрика Станиславского» начнется 20 июня

Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет с 20 по 29 июня в Москве. Мероприятие состоится при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и Министерства культуры и туризма Московской области. Открытие фестиваля — 20 июня в Народном парке «Усадьба Лефортово».

На фестивали свои постановки представят региональные театры. В конкурсной программе заявлены такие спектакли, как «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра, «Возвращение» в постановке Самарского театра юного зрителя, «Дон Кихот» Нижегородского ТЮЗа и другие постановки.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции и другие интерактивные программы. Студенты региональных театральных вузов будут на практике исследовать систему Станиславского.

«В этом году фестиваль „Фабрика Станиславского“ пройдет в шестой раз. Конкурсная программа подобралась очень сильная, и мы с нетерпением ждем встреч с нашими коллегами — театрами из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска и Самары», — отметил народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

С афишей мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

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