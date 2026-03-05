Минкультуры Подмосковья: 10 тысяч человек посетили выставку «Ладья» за день

Выставка-ярмарка народных промыслов «Ладья. Весенняя фантазия 2026» открылась в Гостином дворе в Москве 4 марта. В первый день ее посетили 9,8 тысячи человек, рассказали Минкультуры Подмосковья.

Стенд Подмосковья стал одним из самых ярких на выставке. Продукцию представили «Галактика и компания», ПК Дулевский фарфор, «ЕЛОЧКА», Жостовская фабрика, кластер НХП и ремесел, «Гжельский фарфоровый завод» и другие.

В образовательную программу вошли лекции. Так, гости узнали о технологии и эстетике богородского промысла резьбы по дереву. Завтра участников ждет рассказ об искусстве Гжели от потомственного гжельского художника.

Также все дни выставки проходят мастер-классы по валянию из шерсти, росписи матрешки, лепке, резьбе по дереву, изготовлению кукол и другие.

Узнать больше о мероприятии можно на официальном сайте.

Выставка продлится до 8 марта.