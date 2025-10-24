Минкульт Подмосковья объявил имена участников арт-резиденции в Зарайске

Подмосковный Минкульт и Московская школа современного искусства назвали имена участников проекта «Перезагрузка». За место в проекте боролись более 100 художников. Его арт-резиденция пройдет в Зарайске с 27 октября по 30 ноября.

Определили лучших авторов по итогам опен-кола, который прошел 19 октября. Резидентами стали лишь восемь человек — четыре художника из Зарайска и еще четыре из других городов.

Места отдали заняли достойным мастерам — их работы выставлялись в ММОМА, ГУМ-Red-Line, «Зарядье», на «Винзаводе» и ярмарках Cosmoscow в Москве. Некоторые из прошедших отбор участвовали в международных проектах в Германии, Франции и США.

«Мы сознательно отказались от поиска единого визуального языка при выборе резидентов. Напротив, наша цель — собрать художников, чьи художественные практики различаются по направлениям, но созвучны на уровне мышления», — отметили кураторы арт-резиденции «Перезагрузка» Михаил Левин и Аксана Прутцкова.

Отбор в арт-резиденцию прошли:

Мария Смородина, Москва;

Иванка Гарай, Краснознаменск;

Елена Сурова, Москва;

Надежда Петрова, Москва;

Михаил Большаков, Зарайск;

Борис Елунин, Зарайск;

Ирина Густинович, Зарайск;

Татьяна Горская, Зарайск;

Напомним, что участники будут целый месяц проживать в Зарайске и вступать в особый диалог с историей, архитектурой, повседневной тканью города. В результате эксперимента авторы откроют новый художественный язык, а город — новые способы говорить о себе.

Некоторые резиденты уже определились с направлением. Например, Иванка Гарай из Краснознаменска решила исследовать историю Зарайского кирпичного завода. Она предложила рассмотреть его как живой организм, который являлся важной частью города в прошлом и продолжает существовать в воспоминаниях тех, кто его развивал.

В конце проекта художники соберут свои работы на масштабную выставку в доме Мачтета и арт-пространстве «ЦЕХЪ». Экспозиция будет доступна для посещения с 29 ноября по 9 января.

Подробная информация о проекте доступна на сайте.