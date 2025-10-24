Минкульт Подмосковья объявил имена участников арт-резиденции в Зарайске
Подмосковный Минкульт и Московская школа современного искусства назвали имена участников проекта «Перезагрузка». За место в проекте боролись более 100 художников. Его арт-резиденция пройдет в Зарайске с 27 октября по 30 ноября.
Определили лучших авторов по итогам опен-кола, который прошел 19 октября. Резидентами стали лишь восемь человек — четыре художника из Зарайска и еще четыре из других городов.
Места отдали заняли достойным мастерам — их работы выставлялись в ММОМА, ГУМ-Red-Line, «Зарядье», на «Винзаводе» и ярмарках Cosmoscow в Москве. Некоторые из прошедших отбор участвовали в международных проектах в Германии, Франции и США.
«Мы сознательно отказались от поиска единого визуального языка при выборе резидентов. Напротив, наша цель — собрать художников, чьи художественные практики различаются по направлениям, но созвучны на уровне мышления», — отметили кураторы арт-резиденции «Перезагрузка» Михаил Левин и Аксана Прутцкова.
Отбор в арт-резиденцию прошли:
- Мария Смородина, Москва;
- Иванка Гарай, Краснознаменск;
- Елена Сурова, Москва;
- Надежда Петрова, Москва;
- Михаил Большаков, Зарайск;
- Борис Елунин, Зарайск;
- Ирина Густинович, Зарайск;
- Татьяна Горская, Зарайск;
Напомним, что участники будут целый месяц проживать в Зарайске и вступать в особый диалог с историей, архитектурой, повседневной тканью города. В результате эксперимента авторы откроют новый художественный язык, а город — новые способы говорить о себе.
Некоторые резиденты уже определились с направлением. Например, Иванка Гарай из Краснознаменска решила исследовать историю Зарайского кирпичного завода. Она предложила рассмотреть его как живой организм, который являлся важной частью города в прошлом и продолжает существовать в воспоминаниях тех, кто его развивал.
В конце проекта художники соберут свои работы на масштабную выставку в доме Мачтета и арт-пространстве «ЦЕХЪ». Экспозиция будет доступна для посещения с 29 ноября по 9 января.
Подробная информация о проекте доступна на сайте.