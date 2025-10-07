Министры обороны России и Китая открыли мемориал в Одинцове

Новый памятник «Союзники. Бойцы Кореи» установили на «Аллее союзников» у Главного храма Вооруженных сил России в Одинцове. Монумент посвящен подвигам корейских партизан во время Второй мировой войны.

В центре композиции — бойцы Корейской народно-революционной армии, запечатленные в момент атаки. Это изображение — символ героизма и стойкости корейских партизан в борьбе против общего врага. Открытие мемориала стало значимым событием, которое укрепило дружеские связи и историческое сотрудничество между Россией и Северной Кореей.

Министры обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и Корейской Народной Демократической Республики Но Гван Чхоль подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге героев, которые отдали свои жизни в борьбе за свободу. Они отметили, что такой памятник не только увековечивает историю, но и служит напоминанием о мужестве и единстве тех, кто сражался за мир во всем мире.