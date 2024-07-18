Министром по конкурентной политике Подмосковья стала Светлана Журавлева

Фото: Комитет по конкурентной политике Московской области

Светлану Журавлеву назначили министром правительства Московской области по конкурентной политике. Она родилась в городе Люберцы.

Стаж государственной гражданской службы Светланы Журавлевой составляет более 21 года. С ноября 2013 года она стала заместителем председателя Комитета по конкурентной политике Московской области, а с марта 2019 года занимала позицию первого заместителя руководителя.

С более подробной информацией о работе Комитета по конкурентной политике Подмосковья можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

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