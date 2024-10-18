Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский встретился с жителями Солнечногорского округа

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский встретился с жителями Солнечногорского городского округа. Глава ведомства посетил очистные сооружения в деревне Осипово, где продолжается реконструкция этих объектов — закончить строительство планируется к концу этого года, а ввести в эксплуатацию в следующем.

Кроме того, Велиховский обсудил с жителями села Голубое вопросы водоснабжения и водоотведения, а также капитального ремонта многоквартирных домов. Он рассказал о том, что уже сделано и что планируется сделать в будущем.

Всего в региональную программу капитального ремонта в округе включили 818 многоквартирных домов, а работы по ремонту подъездов в этом году уже выполнены на 43%.

Он рассказал о крупных проектах по реконструкции и созданию водозаборных узлов, которые обеспечат качественное водоснабжение почти 40 тысяч жителей. А также о работе над пятью крупными проектами по водоотведению.

«Благодаря таким выездным мероприятиям жители могут лично встретиться с представителями власти, Фонда капитального ремонта и подрядными организациями, обсудить любые вопросы о выполнении и сроках работ. Мы объясняем все детали процесса: от технических аспектов ремонта до организационных вопросов», — рассказал Велиховский.

Он добавил, что такой формат позволяет выстроить доверительные отношения с жителями. Главная задача — сделать рабочие процессы максимально прозрачными, чтобы люди влиять на реализацию важных для улучшения качества жизни проектов.

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