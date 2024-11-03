Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский встретился с жителями Наро-Фоминска
Наро-Фоминский городской округ посетил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, чтобы пообщаться с жителями муниципалитета. Свыше 70 человек пришли на встречу с ним.
Для жителей Наро-Фоминска и представителей администрации округа формат выездных встреч — это уже привычная схема взаимодействия. В этот раз горожане побеседовали с министром жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антоном Велиховским.
«Затронули вопросы отопления, горячего водоснабжения. Сейчас мы буквально в ручном режиме добиваем отдельные квартиры, потому что отопление во всех домах уже подано. Но есть такая проблематика завоздушивания систем, жители к нам обращаются для ускорения проведения этих работ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
На встрече также обсудили качество водоснабжения и водоотведения, проблемы газификации и электроснабжения, транспорта и дорожной инфраструктуры, вопросы здравоохранения и социальной сферы.
«Каждый пришел со своей проблемой. Большая часть вопросов касалась жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта многоквартирных домов», — сказал заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.
Подобные выездные встречи позволяют жителям напрямую обратиться к представителям подотчетных ведомств, задать все интересующие вопросы и получить на них ответы.
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