Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский поздравил с началом учебного года

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Новый учебный год стартовал во всех школах Подмосковья 2 сентября. Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский поздравил ребят с началом занятий и рассказал о восстановленных образовательных объектах в Мариуполе.

«Поздравляю всех учеников Подмосковья с началом нового учебного года! Хочу отметить детей сотрудников подведомственных организаций МинЖКХ, в том числе и „КС МО“. Ваши успехи и активное участие в конкурсах и акциях вдохновляют нас на дальнейшие свершения», — сказал министр.

Велиховский рассказал, что ведомство поддерживает и создает условия для успешного отдыха и обучения детей сотрудников, организует летние лагеря и предоставляет возможности для развития.

«Важным направлением работы министерства является восстановление образовательных учреждений на новых территориях. Уже завершен капитальный ремонт восьми школ в Мариуполе, двух школ в Макеевке и еще одной — в Луганске», — добавил Антон Велиховский.

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