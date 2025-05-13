Министр ЖКХ Подмосковья проверил очистные сооружения в Лосино-Петровском

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев с рабочим визитом посетил очистные сооружения, водонасосную станцию и заболоченный ручей в поселке Свердловский. Выезд состоялся по просьбам жителей, озвученным во время работы открытой трибуны Мособлдумы.

Неприятный запах от очистных сооружений давно беспокоит жителей микрорайона Лукино-Варино. Два комплекса, расположенные неподалеку, находятся в частной собственности. Один, относительно новый, работает стабильно, в автоматическом режиме. Второй — 1972 года постройки — требует особого внимания. Участники встречи проверили функционирование первичных и вторичных отстойников, механизма аэробной очистки, иловых карт и выявили источник неприятного запаха — иловые карты.

«По очистным сооружениям у нас тоже есть понятное техническое решение. Мы дали рекомендации по эксплуатации и договорились еще раз встретиться уже с привлечением профильных экспертов, в том числе научно-технического совета министерства. Встреча состоится в конце мая, проверим, что изменилось и что получилось», — рассказал Кирилл Григорьев.

Дополнительный неприятный запах жителям домов, расположенных по Березовой улице, создает ручей, который заболочен сточными водами. Они периодически вытекают из очистных сооружений и по сточной канаве мимо домов попадают в реку Клязьму. Глава округа Сергей Джеглав поручил ликвидировать заболоченность.

Еще одной точкой объезда стала водопроводная насосная станция. Жителей недовольны качеством воды. Специалисты обсудили с активистами возможность использования в полной мере тех сетей, которые были запроектированы и построены с запасом диаметра застройщиком микрорайона Лукино -Варино, а также установку системы обезжелезивания. В целом встреча прошла конструктивно и полезно для всех участников.