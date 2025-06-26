Министр ЖКХ Подмосковья провел рабочий визит в Санкт-Петербурге

Делегация из Подмосковья во главе с министром ЖКХ Кириллом Григорьевым побывала в Санкт-Петербурге, чтобы ознакомиться с работой местных систем водоснабжения и водоотведения. В составе делегации были его заместители, представители МосОблВодоканала, а также сотрудники водоканалов Шатуры и Люберец.

«В Московской области реализуется одна из крупнейших программ по модернизации объектов ЖКХ. Уже начал свою работу МосОблВодоканал, на базе которого формируем Единый диспетчерский центр. Однако подобные визиты в другие регионы также являются неотъемлемой частью нашей работы. Они помогают аккумулировать лучшие практики отрасли с последующем их внедрением в Подмосковье. Это ценный опыт», — прокомментировал Григорьев.

Первым объектом стала Юго-Западная станция очистки, где прошла встреча с главой городского Комитета по энергетике Станиславом Протасовым. Гости осмотрели очистные сооружения, завод по утилизации осадков и главную канализационную насосную станцию города. Отдельное внимание уделили современным технологиям: на объектах установлены датчики и уровнемеры, которые контролируют давление, температуру и расход воды. В Подмосковье такие технологии уже применяются на Щелковском, Шатурском и Люберецком водоканалах.