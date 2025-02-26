Министр ЖКХ Подмосковья провел личный прием жителей
Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев провел прием жителей. На встрече обсудили вопросы оплаты коммунальных услуг, водоотведения и капитального ремонта.
Вопросы министру смогли задать 18 жителей Подмосковья из девяти регионов. Они смогли задать вопросы и получить оперативные ответы и решения.
Так, жительница Королева обратилась с просьбой капитально отремонтировать фасад ее дома. Эксперты проведут обследование здания и рассмотрят возможность включения его в программу на 2026–2028 годы.
Жительница пушкино сообщила о прорывах на сетях водоотведения. Щелковский водоканал проведет обследование в течение 14 дней и устранит источник проблемы.
Записаться на личный прием можно через обращение в администрацию губернатора Московской области.
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Министр ЖКХ Подмосковья провел личный прием жителей
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