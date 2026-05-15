Министр ЖКХ Подмосковья провел личный прием жителей
В Доме правительства Московской области прошел очередной личный прием жителей. Его провели министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев и его заместители.
На встрече рассмотрели 15 обращений жителей Подмосковья, связанных с вопросами водоснабжения, водоотведения и капитального ремонта многоквартирных домов.
Одной из тем стало качество питьевой воды в поселке Цветковском в Можайском округе. В Министерстве ЖКХ сообщили, что на местном водозаборном узле планируют установить станцию обезжелезивания в рамках государственной программы. До начала работ водоканалу и управляющей компании поручили провести промывку сетей и оборудования.
Жители села Юрасово в Воскресенске обратились с вопросом о состоянии канализационного коллектора, который сейчас находится в ведении военного предприятия. Власти региона ведут переговоры о передаче объекта на баланс водоканала.
Администрации округа проучили проработать замену участка протяженностью около 500 метров при поддержке ведомства. После передачи сети в собственность региона планируют провести полную модернизацию оставшихся 1,1 километра коллектора по госпрограмме.
Еще одно обращение поступило от жительницы Химок, которая попросила ускорить капитальный ремонт подвала дома на Молодежной улице. Работы внесли в план только на 2040 год. По итогам приема муниципальным властям поручили рассмотреть возможность переноса сроков и включения объекта в краткосрочную программу на 2027–2028 годы.
В министерстве подчеркнули, что все обращения жителей взяли на контроль. Личные приемы в региональном правительстве и профильных ведомствах проходят регулярно и направлены не только на консультирование жителей, но и на решение конкретных вопросов.